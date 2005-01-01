جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجهاد الإسلامي هي التي أطلقت 5 صواريخ ليلة الجمعة على مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى مهاجمة آلية عسكرية إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت القناة 13 العبرية، إن خلية تابعة للجهاد راقبت الآلية العسكرية ومن ثم أطلقت الطائرة المسيرة التي ألقت عبوة ناسفة على الآلية، وتمكنت من الانسحاب من المكان بسلام.

وفقا للقناة، تشير تقديرات الجيش إلى أن الجهاد الإسلامي تسعى لتثبيت قواعد للاشتباك، بموجبها يتم الرد على استشهاد أي فلسطيني خلال فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضافت القناة: من المعلوم أن الجبهة الرئيسية الموجودة حالياً في الشمال، والقلق الرئيسي هو أن حزب الله لم يستكمل رده على الهجمات التي نفذتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية وسوريا، ولذلك يتم احتواء هجمات الجهاد من قبل الجيش.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رداً على استهداف آلية عسكرية بواسطة طائرة مسيرة: "حماس مسؤولة عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة.. أي محاولة لإيذاء المستوطنين أو الجنود سيتم الرد عليه بقوة".

وليلة الجمعة أطلقت المقاومة الفلسطينية خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وسقط أحد الصواريخ بالقرب من مستوطنة سديروت وأدى لاشتعال حريق، ورداً على ذلك، هاجمت طائرات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع لحماس والجهاد الإسلامي.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد طفلين برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد على استشهاد الطفلين.