طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ليلة السبت مواقع للمقاومة الفلسطينية في المنطقة الوسطى وشمال قطاع غزة . وقالت مصادر محلية ان القصف طال موقع عسقلان شمال قطاع غزة وموقع البطران وسط قطاع غزة حيث احدثت الغارات تدميرا كبيرا في الموقع. واستهدفت طائرات الاحتلال أيضا موقع صلاح الدين بالصواريخ وقصفت أيضا موقعا للمقاومة شرق مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

من جهته فال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت إن طائرات حربية وأخرى أغارت على عددٍ من الأهداف منها ما يحتوي على وسائل قتالية بحرية.

وقال انه تم استهداف مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة.



وأضاف: لقد جاءت الغارات ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق من يوم السبت.









يتبع -