نبيه بري يرعى جلسة مصالحة بين "حزب الله" و"التقدمي الإشراكي"

بيروت /سما/

أعلن كل من "حزب الله" اللبناني و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة وليد جنبلاط، يوم السبت، توصلهما إلى تفاهم "على تنظيم الخلاف السياسي" بينهما في إطار لقاء مصالحة أجراه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، حسين خليل، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء الذي جرى في مقر إقامة بري بالعاصمة بيروت: إن "اللقاء جاء ليتوج المصالحة والمصارحة بين الحزبين"، مضيفًا: "كان الجو وديًا فيما بيننا".

وأضاف خليل: "فوضنا بري لوضع أسس لحل كل المشكلات التي برزت خلال الفترة الماضية، واتفقنا على أن تعاد الأمور إلى مجاريها"، معتبرًا أن قسمًا كبيرًا من المسائل السياسية تشكل قاسمًا مشتركًا بين الطرفين.

من جهته، قال ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق غازي العريضي: "اتفقنا على أن نذهب إلى تنظيم الخلاف فيما بيننا، وأن نعالج السلبيات بالحوار حرصًا على استقرار البلد"، مضيفًا: "ثمة خلافات لا تزال بيننا؛ لأننا لسنا حزبًا واحدًا، ولكل منا موقفه وأسلوبه في التعبير عن رأيه".

وأردف العريضي: "لسنا محرجين مع أحد على الإطلاق لا في الداخل ولا الخارج، ولا نتلقى توجيهًا من هنا أو هناك"، معتبرًا أن أي خطوة يُقدم عليها حزبه يرى فيها مصلحة وطنية.

يشار إلى أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عُرف بمواقفه المعارضة لكل من رئيس النظام السوري بشار الأسد و"حزب الله"، وتأجج الخلاف بين الحزبين بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، وانضمام جنبلاط إلى تحالف قوى "14 آذار" المناهض لتحالف قوى "8 آذار" المؤيد للنظام السوري الذي يقوده حزب الله.

وتصاعد الخلاف مؤخرًا إثر تأييد حزب الله لموقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان (8 آذار) بعد اشتباك بين أنصار الأخير وأنصار "التقدمي الاشتراكي" في 3 يوليو/تموز الماضي، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في منطقة البساتين بقضاء عالية جنوب شرق العاصمة بيروت.