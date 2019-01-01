"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وزير الحرب الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن رد الجيش الإسرائيلي على محاولات "حماس" إيذاء جنوده والمستوطنين، سيكون قاسياً.

ونقلت قناة "ريشت كان" عن "نتنياهو" قوله: حماس مسؤولة عن كل عدوان يخرج من قطاع غزة.

وأضاف "أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي".

وأصيب عدد من المستوطنين صباح السبت، طعناً بالسكين على مدخل بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، ان الفتى مصطفى يوسف سلامة 15عاماً، قام بطعن 3 مستوطنين اثناء تواجدهم داخل بلده عزون شرق قلقيلية، وسيارات الاسعاف نقلت اثنين منهم.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أنّ مستوطنيْن اثنيْن أصيبا، إحداهما بجروح خطرة إثر عملية طعنٍ في بلدة عزون شرق قلقيلية.