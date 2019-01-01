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بالصور.. وفد رفيع من قيادات حماس برئاسة هنية والسنوار يكرمون طفلا أنقذ حياة أحد مصابي العودة

السبت 07 سبتمبر 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. وفد رفيع من قيادات حماس برئاسة هنية والسنوار يكرمون طفلا أنقذ حياة أحد مصابي العودة


غزة / سما/

كرمّ قادة حركة " حماس " في غزة،  اليوم السبت، الطفل عز الدين صمصوم من محافظة رفح جنوب قطاع غزة ، لمساهمته في إنقاذ حياة أحد مصابي مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وبحسب ما جاء في بيان صدر عن إعلام مكتب رئيس "حماس"، فإن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة برفقة وفد رفيع من قيادات حماس، كرموا الشبل عز الدين صمصوم من محافظة رفح جنوب القطاع على أدائه البطولي في مسيرات العودة في جمعة لبيك يا أقصى، حيث ساهم بكل شجاعة وتحت الخطر في إنقاذ حياة أحد المصابين في الخطوط المتقدمة.

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