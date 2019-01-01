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الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها

السبت 07 سبتمبر 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: نولي القدس ومحيطها أهمية قصوى ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود أهلها


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح "إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، تولي أهمية قصوى للعاصمة القدس ولمحيطها وتبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع تطويرية تنموية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم السبت، لعدد من الهيئات المحلية في المحافظة شملت كل من (الرام، وحزما، وعناتا، والزعيم، والعيزرية، والسواحرة الشرقية)، رافقه خلالها وكيل الوزارة أحمد غنيم، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي القدس موسى الشاعر.

وأكد الصالح أن هذه الزيارة تأتي للالتقاء بالهيئات المحلية، والاطلاع عن كثب على واقع الاحتياجات من المشاريع، والاستماع الى هموم المواطنين وأبرز مطالبهم، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها اليومية.

واستعرض رؤساء المجالس كلا على حده، أبرز الاحتياجات من المشاريع خاصة مشاريع البنية التحتية، ومناقشة قضايا تتعلق بالمياه، والمخططات الهيكلية، وتشغيل مركز طوارئ، وفتح مقرات للشرطة لحفظ الأمن والأمان، والمطالبة بترفيع مجلس قروي الزعيم الى بلدية، وغيرها.

بدوره، أكد الصالح على أن طواقم الوزارة ستتابع كافة الاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاءات وترتيبها حسب الأولوية بالتنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المحلية، كما أنها ستعمل على حشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الاحتياجات.

وكان الصالح قد افتتح مشروع تعبيد طرق داخلية في حزما، بتمويل من الوزارة، كما وزار خيمة الاعتصام في أبو ديس للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

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