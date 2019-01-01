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قرقاش يؤكد وقوفه مع السعودية في دعوتها للحوار

السبت 07 سبتمبر 2019 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يؤكد وقوفه مع السعودية في دعوتها للحوار


ابو ظبي /سما/

 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، يوم السبت، أن دولة الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار (في اليمن)، كما وقفت مع دعوتها للحسم.

وأشاد قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، بدور السعودية في قيادة التحالف العربي بكل صبر وحنكة، لافتا إلى أن استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة بين البلدين.

وشدد على موقف الإمارات الداعم للدعوة السعودية، للحوار بخصوص اليمن.

وكانت السعودية قد دعت إلى التهدئة بين الطرفين، ووجهت الدعوة للحكومة الشرعية وقيادات "الانتقالي" للحوار في مدينة جدة، ووقف إطلاق النار جنوب اليمن.

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