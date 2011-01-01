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مصر: المؤبد لمرشد الإخوان و10 قيادين بقضية "اقتحام الحدود"

السبت 07 سبتمبر 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: المؤبد لمرشد الإخوان و10 قيادين بقضية "اقتحام الحدود"


القاهرة /سما/

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، يوم السبت، بالسجن المؤبد لمرشد تنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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