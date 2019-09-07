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تعقيبا على تصاعد أعمال المقاومة في الضفة وغزة

الجهاد للاسرائيليين: الاحتلال يتحمل مسؤولية كل ما يجري ولن يكون أبناؤنا وقودا للتنافس الانتخابي!

السبت 07 سبتمبر 2019 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد للاسرائيليين: الاحتلال يتحمل مسؤولية كل ما يجري ولن يكون أبناؤنا وقودا للتنافس الانتخابي!


غزة / سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، أن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة بكافة أشكالها رد طبيعي على قتل الأطفال واقتحام المقدسات.

وحملت الحركة في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية، مؤكدة أن شعبنا لن يستسلم أمام سياسات القمع والعدوان التي تمارسها قوات الاحتلال.

وشددت الحركة في بيانها أن أبناء شعبنا ومقدساتنا لن يكونوا وقودا للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلي.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بِسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

تصاعد المقاومة في الضفة وغزة رد طبيعي على قتل الأطفال واقتحام المقدسات

في ظل العدوان والارهاب الصهيوني واستهداف الأطفال واقتحام المقدسات والاعتداءات بحق الأسرى، فإن من الطبيعي أن تتصاعد أعمال المقاومة بكل أشكالها في الضفة الفلسطينية وقطاع عزة ردا على الاحتلال وجرائمه.

إن الاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية كل ما يجري ، وشعبنا لن يستسلم أمام سياسات القمع والعدوان التي تمارسها قوات الاحتلال.

ولن يكون أبناؤنا ومقدساتنا وقودا للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الصهيونية.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين 

السبت 8 محرم 1441هـ، 2019/9/7م

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