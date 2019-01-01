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الاحتلال ينشر حواجز ويغلق طرق في اعقاب حدث امني بغلاف غزة.. اليك تفاصيله..

السبت 07 سبتمبر 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر حواجز ويغلق طرق في اعقاب حدث امني بغلاف غزة.. اليك تفاصيله..


غزة / سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنشر حواجز وأغلق طرقا في غلاف غزة ، وذلك في أعقاب الاشتباه بوجود "حادث أمني".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه،  إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة إلى الداخل.

فيما افاد موقع حدشوت 24 العبري، أنه "بعد إعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين، الجيش الإسرائيلي يجري عمليات بحث عن فلسطينيين آخرين في محاولة التسلل على حدود قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، السبت، أن أربعة فلسطينيين تمكنوا من اجتياز السياج الالكتروني، والاستيلاء على عتاد عسكرية قبل العودة مجددا إلى القطاع.

وأضاف الموقع الذي نشر صورا، قال إنها للفلسطينيين الأربعة وبعض العتاد الذي استولوا عليه، وقد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في القطاع.

وأكد الموقع، أن الفلسطينيين الأربعة تمكنوا من تخريب السياج والدخول إلى المنطقة التي تتواجد فيها قوات الاحتلال، والاستيلاء على عتاد عسكري ثم العودة إلى القطاع، دون أن تتمكن قوات الاحتلال من رصدهم، لكنها وصلت في وقت لاحق إلى المكان.

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