باحث: 15٪ من خريجي الثانوية فقط التحقوا بجامعات غزة !

غزة / سما/

حذر الباحث د. جميل سلامة من انهيار التعليم العالي في جامعات محافظات غزة ، مشيرا الى أن عدد الملتحقين والمسجلين لهذا العام في الجامعات من خريجي الثانوية العامة لا يتجاوز 15 %، مؤكدا ان ذلك يحدث لأول مرة في تاريخها.

وارجع د. سلامة انخفاض التسجيل واعداد الملتحقين الى الحصار والفقر وارتفاع الرسوم الدراسية وضرب مثالا على ذلك كلية الطب البشري و الاسنان والتي تقدر الرسوم للساعة الواحدة 90-100 ديناراردني ، وكذلك رفض الجامعات الاعفاء الأخوى لطلبة الطب بشكل استثائي تحت مبرر ان رسوم هذه الكليات يدعم موازنتها .

وقال رئيس مركز ومنتدى القسطاس " ان الجامعات تحتجز نحو 8500 شهادة لعدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المتبقية عليهم، وهو ما يضيع الفرصة عليهم للالتحاق بسوق العمل ".

وللتخفيف من هذه المشكلة طالب سلامة بالعمل على تأسيس صندوق لدعم طلبة التعليم العالي في قطاع غزة المحاصر .