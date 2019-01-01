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مجلس الكنائس يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس في أراضي الداخل

السبت 07 سبتمبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الكنائس يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس في أراضي الداخل


القدس المحتلة / سما /

طالب مجلس الاساقفة اليوم، بسحب كتاب "الغيث" من المدارس في داخل الخط الأخضر لانه يحتوي على اهانة واضحة لتمثال السيدة العذراء .

وقال المجلس "ورد إلى علمنا أمس وجود كتاب تدريس للغة العربية بعنوان "الغيث" الذي يستعمل في الصف الرابع الابتدائي في المدارس العربية في إسرائيل، وبأن أحد الدروس في هذا الكتاب يحوي إهانة واضحة لتمثال السيدة العذرا"ء.

وأضاف المجلس في بيان له وصل "القدس" منه نسخة "نحن بلد مؤمن والرموز الدينية كلها تهمنا جميعا، مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز. في الكتاب المذكور أعلاه استخفاف بتمثال السيدة مريم العذراء وهي من أنبل واسمى الرموز الدينية في ديانتنا المسيحية وأيضا لدى المسلمين ومهما كان الهدف من الكتاب فإن الاستخفاف بالرموز الدينية غير مقبول. وبناء عليه نحن نطالب بسحب هذا الكتاب المستخف برموزنا الدينية فورا وعدم استعماله في جميع المدارس، ولا نقبل بأي وعود مستقبلية بشأن تعديله".

وطالب مجلس الأساقفة المسؤولين سواء في الوزارة والمدارس الانتباه لفحوى جميع كتب التدريس من أجل عدم تكرار مثل هذه القضية. وطالب اطلاع ممثلي الكنائس على ما يكتب ويخص الدين المسيحي في جميع الكتب المدرسية.

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