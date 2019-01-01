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مواجهات في عزون عقب عملية الطعن

السبت 07 سبتمبر 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في عزون عقب عملية الطعن


قلقيلية / سما /

 اقتحم جيش الاحتلال والشرطة الاسرائيلية بلدة عزون شرق قلقيلية ظهر السبت لمعاينة موقع عملية طعن مستوطنين اثنين، دون القاء القبض على المنفذ .

واكد شهود عيان، قيام جيش الاحتلال باغلاق البلدة بحواجز عسكرية واستدعاء قوات اضافية لمعرفة تفاصيل عملية الطعن لمستوطنين تم نقلهم الى مستشفى مائير في كفارسابا ، بعد وصولهما الى حاجز "الياهو" رقم 109 القريب من قلقيلية .

واضاف الشهود:" انه عقب اقتحام البلدة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش ما ادى الى اصابة جندي براسه بحجر ، فيما اطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة .

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