مواجهات في عزون عقب عملية الطعن

قلقيلية / سما /

اقتحم جيش الاحتلال والشرطة الاسرائيلية بلدة عزون شرق قلقيلية ظهر السبت لمعاينة موقع عملية طعن مستوطنين اثنين، دون القاء القبض على المنفذ .

واكد شهود عيان، قيام جيش الاحتلال باغلاق البلدة بحواجز عسكرية واستدعاء قوات اضافية لمعرفة تفاصيل عملية الطعن لمستوطنين تم نقلهم الى مستشفى مائير في كفارسابا ، بعد وصولهما الى حاجز "الياهو" رقم 109 القريب من قلقيلية .

واضاف الشهود:" انه عقب اقتحام البلدة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش ما ادى الى اصابة جندي براسه بحجر ، فيما اطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة .