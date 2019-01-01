صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

غزة / سما /

ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، السبت، أن أربعة فلسطينيين تمكنوا من اجتياز السياج الالكتروني، والاستيلاء على عتاد عسكرية قبل العودة مجددا إلى القطاع.

وأضاف الموقع الذي نشر صورا، قال إنها للفلسطينيين الأربعة وبعض العتاد الذي استولوا عليه، وقد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في القطاع.

وأكد الموقع، أن الفلسطينيين الأربعة تمكنوا من تخريب السياج والدخول إلى المنطقة التي تتواجد فيها قوات الاحتلال، والاستيلاء على عتاد عسكري ثم العودة إلى القطاع، دون أن تتمكن قوات الاحتلال من رصدهم، لكنها وصلت في وقت لاحق إلى المكان.