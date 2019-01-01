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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

السبت 07 سبتمبر 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم السبت، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أن الحافلات المراد السفر لها غداً هي الحافلتان: الرابعة عشر، والخامسة عشر من الكشف السابق، بالإضافة للحافلة الأولى حتى الرقم (85) من الكشف الجديد (9/8).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على كشف الاسماء: اضغط هنا

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