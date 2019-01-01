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6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

السبت 07 سبتمبر 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام


رام الله / سما /

يواصل ستة اسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف صحية صعبة، حسبما أكد لاذاعة صوت فلسطين المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه.

وقال عبد ربه: "إن الاسير احمد غنام من دورا بمحافظة الخليل يواصل اضرابه منذ نحو شهرين يشاركه خمسة اخرون وهم سلطان خلوف من برقين في جنين وثائر حمدان وطارق قعدان وناصر الجدع واسماعيل علي، مبينا ان 500 اسير يعانون من الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال ".

واضاف عبد ربه انه لا يوجد حتى الان أي تطورات ملفات المضربين عن الطعام من الاسرى الذي يواصلون اضرابهم رغم حالتهم الصحية الصعبة وعمليات التفتيش المذلة والتنقلات التي تتم بحقهم.

وفيما يخص الاسرى المرضى، اوضح عبد ربه ان الاسير سامي ابو دياك من اكثر الحالات صعوبة اضافة الى الاسير بسام السياح وكلاهما يعانيان من امراض خطيرة.

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