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البكري يحذر من مخطط استيطاني كبير في الخليل

السبت 07 سبتمبر 2019 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يحذر من مخطط استيطاني كبير في الخليل


الخليل / سما /

حذر محافظ محافظة الخليل جبرين البكري من مخطط استيطاني تهويدي كبير تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة على كافة أراضي المحافظة، مشيرا الى ما جرى خلال الاسبوع الماضي من اقتحام للبلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف واغلاق طرق رئيسية في البلدات والقرى.

وقال البكري في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين"، إن اغلاق سلطات الاحتلال اغلاق البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيس قرب بلدة بيت عوا ياتي في اطار سعيها للسيطرة على المنطقة الشرقية للبلدة واعطاء المستوطنين في تلك المنطقة حرية الحركة وافساح المجال لهم لتوسعة مستوطنتهم المقامة على اراضي المواطنين.

وشدد البكري على ضرورة تغيير قواعد التعامل مع الاحتلال سيما في المناطق التي يوجد فيها مقدسات وأهمية ايجاد ووضع اليات لها علاقة بالوضع المحلي والاقليمي والدولي لوقف مخططات انتهاكات الاحتلال .

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