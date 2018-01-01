الرئيس يتسلم التقرير السنوي لديوان القضاء الشرعي

رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، التقرير السنوي للعام 2018 لديوان القضاء الشرعي.

وأشاد الرئيس بما تضمنه التقرير من إنجازات وخطط تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وتسرع في مدة إنجاز معاملاته وقضاياه، بما يحفظ حقوقه وواجباته.

واكد الرئيس، ضرورة العمل على توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية وفق تعاليم ديننا الحنيف، لأن ديننا الإسلامي دين الوسطية والحقوق والتسامح والمحبة.

واطلع الهباش، الرئيس، على ابرز النتائج التي تضمنها التقرير السنوي، والإنجازات التي تحققت في المحاكم الشرعية خلال العام الماضي، إضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير القضاء الشرعي الفلسطيني على المستويات كافة.

وأشار إلى أن التقرير يوضح سياسة ديوان القضاء الشرعي، وهي الاستعاضة عن المقرات المستأجرة بمقرات مملوكة للدولة، وذلك للتوفير في الميزانيات لصالح المشاريع التطويرية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.