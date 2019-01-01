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عمان: "اتحاد المحامين العرب" يبحث سبل التصدي لـ"صفقة القرن"

السبت 07 سبتمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: "اتحاد المحامين العرب" يبحث سبل التصدي لـ"صفقة القرن"


عمان /سما/

 ناقش الاتحاد العام للمحامين العرب، اليوم السبت، سبل التصدي لـ"صفقة القرن"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان، بعنوان: "متحدون معا لإسقاط صفقة القرن"، أن مشاركة فلسطين بوفد يضم عشرين محاميا يمثلون فلسطين، جاء في اطار دعم القيادة التي وقفت بصلابة ضد ما يسمى "صفقة القرن".

وقال عبيدات لـ"وفا": لدينا مطلب واضح يتمثل في تشكيل صندوق عربي هدفه تمويل حملات قانونية للتوجه الى محكمة العدل الدولية بهدف فضح ممارسات الاحتلال والتصدي القانوني لصفقة القرن.

وطالب بأن تترجم الاقوال والقرارات التي يتخذها الاتحاد الى افعال، مشيرا إلى أن مهمة الصندوق استقطاب محامين دوليين للعمل مع نقابة المحامين الفلسطينيين لفضح ممارسات الاحتلال وتحديدا الممارسات اليومية في المدن الفلسطينية .

واضاف ان نقابة المحامين وضعت قضية المسجد الأقصى على جدول اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمخاطر التي تترتب عليها صفقة القرن، من أجل التحرك السريع، واتخاذ إجراءات عاجلة، محذرا من محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

ودعا عبيدات اتحاد المحامين إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم، تعبيرا عن رفض المشاركة في صفقة القرن وتوضح مخاطرها القانونية على المنطقة برمتها.

من جانبه، قال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق حسين شبانة، سنعمل على مخاطبة المجتمع الدولي من خلال محامين دوليين وعرب للتعريف بمخاطر صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وخطورتها على الامة العربية.

وأضاف: نعمل على تشكيل وفد من المحامين العرب لمخاطبة مجلس حقوق الانسان، والامم المتحدة، اضافة الى العمل على رفع دعاوى جنائية امام المحاكم الدول ضد قادة الاحتلال الاسرائيلي .

وسيتم خلال الدورة، عقد ندوتين حول القضية الفلسطينية وصفقة القرن للوصول الى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة، وأيضاً آليات محاكمة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها يومياً.

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