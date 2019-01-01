محللون إسرائيليون: استهداف آلية عسكرية عبر طائرة مسيرة خطير جداً

القدس المحتلة / سما /

أثارت علمية إلقاء العبوة الناسفة تجاه قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قطاع غزة باستخدام طائرة مسيرة، موجة من ردود الأفعال في صفوف المراسلين والمحللين العسكريين في كيان الاحتلال الإسرائيلي اللذين اعتبروها تطورًا في عمل المقاومة وخطرًا كبيرًا على الاحتلال.

وقال "أور هلر" المراسل العسكري لقناة (١٣) العبرية: "إن هذا الوقت هو وقت الطائرات المسيرة المفخخة"، في حين قال "يوسي يهوشواع" مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال رد بشكل بسيط على العملية وذلك ضمن السياسة التي يتبعها الجيش مع قطاع غزة باحتواء الأحداث.

بدوره، قال "أمير بوحبوط" المحلل العسكري في موقع "والا" العبري أن عملية اليوم تعتبر خطيرة جداً، وأضاف أن فصائل المقاومة في قطاع غزة تحاول قلب المعادلة.

وكان جيش الاحتلال اعترف رسميًا على لسان الناطق باسمه بوقوع أضرار في آلية عسكرية "للجيش الإسرائيلي" إثر قصفها من مسيّرة اخترقت الأجواء وعادت بسلام إلى قطاع غزة.