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مركز "فتا" يقدم منح الزواج لـ 100 شاب وفتاة من غزة

السبت 07 سبتمبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز "فتا" يقدم منح الزواج لـ 100 شاب وفتاة من غزة


غزة / سما/

نفذ المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا"، الخميس الماضي، حفل توزيع منح الزواج لمن هم فوق الثلاثين عامًا، في مدينة غزة، ضمن مشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث".

وكانت رئيس مجلس إدارة مركز "فتا"، جليلة دحلان، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل بداية العام الجاري، حيث تقدم للمنحة أكثر من 4000 طلب.

وأعلن مركز "فتا" حينها عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للاستفادة من مشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث، لمساعدة (100) شاب وفتاة لبدء حياتهم الزوجية من مختلف محافظات قطاع غزة الخمس، على أن تنطبق عليهم المعايير والشروط.

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