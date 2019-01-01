الشرطة تضبط 21 مركبة غير قانونية وتقبض على 15 مطلوبا للعدالة في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم (21) مركبة ودراجة غير قانونية والقت القبض على (15) مطلوبا للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر للقضاء على كافة المظاهر السلبية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط (18) مركبة و(3) دراجات وجميعها غير قانونية والقت القبض على (15) شخص مطلوباً للعدالة .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.