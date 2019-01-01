بالصور.. تشييع حاشد لشهداء غزة

غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثامين اثنين من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال قنصًا، أمس الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن استشهاد الطفلين علي سامي الأشقر (17 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، و خالد بكر الربعي (14 عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق غزة، خلال مشاركتهما في المسيرات، إلى جانب إصابة 76 مواطنًا من بينهم 46 بالرصاص الحي.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الأشقر من مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أداء الصلاة عليه ودفنه في مقبرة جباليا، فيما انطلق موكب التشييع الآخر من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الشجاعية، حيث تم أداء الصلاة عليه ومن ثم دفنه في المقبرة الشرقية.

وتقدمت والدة الشهيد الطفل الأشقر، موكب جثمان تشييعه وهي تردد شعارات غاضبة، منددةً باغتيال الاحتلال لطفلها قنصًا، ومطالبةً المقاومة بالرد على عملية تعمد استهداف الأطفال.

وردد المشيعون في الجنازات شعارات غاضبة تدعو المقاومة للوقوف إلى جانب المتظاهرين السلميين والعمل على حمايتهم، والرد على جرائم الاحتلال بحقهم.