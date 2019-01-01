  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. تشييع حاشد لشهداء غزة

السبت 07 سبتمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. تشييع حاشد لشهداء غزة


غزة / سما /

 شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثامين اثنين من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال قنصًا، أمس الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن استشهاد الطفلين علي سامي الأشقر (17 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، و خالد بكر الربعي (14 عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق غزة، خلال مشاركتهما في المسيرات، إلى جانب إصابة 76 مواطنًا من بينهم 46 بالرصاص الحي.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الأشقر من مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أداء الصلاة عليه ودفنه في مقبرة جباليا، فيما انطلق موكب التشييع الآخر من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الشجاعية، حيث تم أداء الصلاة عليه ومن ثم دفنه في المقبرة الشرقية.

وتقدمت والدة الشهيد الطفل الأشقر، موكب جثمان تشييعه وهي تردد شعارات غاضبة، منددةً باغتيال الاحتلال لطفلها قنصًا، ومطالبةً المقاومة بالرد على عملية تعمد استهداف الأطفال.

وردد المشيعون في الجنازات شعارات غاضبة تدعو المقاومة للوقوف إلى جانب المتظاهرين السلميين والعمل على حمايتهم، والرد على جرائم الاحتلال بحقهم.

1
3
4
5

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: غزة شوكة في حلق إسرائيل يتوجب التعامل معها بطريقة العصا والجزرة

استهداف مركبة للاحتلال الاسرائيلي بعبوة ناسفة من طائرة غزية مسيرة

طعن

صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس