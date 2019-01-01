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دودين: اعتقالات جيش الاحتلال للنساء محاولة يائسة للنيل من عزيمة شعبنا

السبت 07 سبتمبر 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيروت / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على شعبنا بأشكاله كافة، وهذا العدوان تصاعد مؤخراً باعتقال عدد من النساء الفلسطينيات، والذي شمل اعتقال 3 نساء خلال 10 أيام.

وأضاف دودين، إن اعتقال د. وداد البرغوثي مع أبنائها في زنازين الاحتلال، واعتقال الطالبتين ميس أبو غوش وسماح جرادات، يعبر عن مشهد النضال للمرأة الفلسطينية الممتد عبر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، فهي التي تربي المقاومين وتحمل همومهم خلال مقاومتهم الاحتلال، وتبقى وفية لهم في السجون، وكانت شريكة لهم في العمل المقاوم، والتاريخ الفلسطيني يحمل بطولات العشرات من نسائنا.

وأكد أن الحصن الاجتماعي لقضيتنا ما زال حياً في قلوب عائلات فلسطين في ضفتنا المحتلة، وإن تكرار استهداف الاحتلال للعائلات الفلسطينية وهدم منازلها هو محاولة يائسة للنيل من عزيمة هذا الشعب البطل، الذي قرر مواصلة طريق التحرير والانعتاق من جيش الاحتلال.

#موسى دودين

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