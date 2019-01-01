  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

السبت 07 سبتمبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

حيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منفذ عملية الطعن ،صباح اليوم قرب بلدة عزون شرق قلقيلية والتي أدت إلى إصابة مستوطنين بجروح.

واعتبرت الجبهة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ، والتي كان آخرها استهداف المدنيين والأطفال في مخيمات العودة أمس الجمعة، والتي أدت إلى استشهاد طفلين وجرح العشرات.

وشددت الجبهة أن هذه العمليات تزيد من حالة الإرباك لدى الاحتلال، وتثبت عدم قدرته على منع هذه العمليات المباغتة والفردية، والتي تنتصر فيها شجاعة وعزيمة وإرادة منفذيها على الجنود الصهاينة المدججين بمختلف الأسلحة، كما أنها تخلط أوراق الانتخابات داخل الكيان الصهيوني.

وختمت الجبهة، مؤكدة أن الهجمة الصهيونية المتواصلة على أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة المحتلة من قتل وملاحقة واعتقالات وهدم بيوت لن تنجح في إطفاء جذوة المقاومة أو تمنع ردود الشباب الفلسطيني المقاوم .

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

الأخبار الرئيسية

استهداف مركبة للاحتلال الاسرائيلي بعبوة ناسفة من طائرة غزية مسيرة

طعن

صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

112018915555797

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم