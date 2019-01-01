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حماس : الاحتلال يتحمل مسؤولية التوتر في قطاع غزة

السبت 07 سبتمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الاحتلال يتحمل مسؤولية التوتر في قطاع غزة


غزة / سما /

حملت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التوتر في قطاع غزة، بعد استشهاد اثنين من المتظاهرين في مسيرات العودة وشن غارات ليلية على القطاع.

وقالت حماس، في بيان لها "نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات جريمة قتل المتظاهرين، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا".

وأضاف البيان أن "المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم".

واعتبر البيان أن "هذه الجريمة النكراء هي عدوان واضح على شعبنا، وتعبر عن العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع المتظاهرين العزل وأهالي غزة المحاصرين".

وأكد بيان حماس أن "مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر كوسيلة كفاحية، واستمرارًا لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها".

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