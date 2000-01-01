بيرتس يقرر تقديم شكوى ضد نجل نتنياهو بعد مهاجمته رابين

القدس المحتلة / سما /

قرر حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، رفع دعوى تشهير ضد يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال، بعد أن هاجم رئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن زعيم الحزب عمير بيرتس دعا المستشار القانونيين بإعداد دعوى تشهير ضد نجل نتنياهو بعد أن غرد عبر تويتر تغريدات معادية ضد رابين.

وقال بيرتس "بصفتي شخصًا مسؤولاً عن إرث رابين ومع استمراره، لن أسمح بإنكار هوية البطل الإسرائيلي وصاحب الحرب والسلام".

واتهم نجل نتنياهو، رابين بأنه انتهك القانون في أمريكا وكان يكسب ثروة خاصة، كما أنه تسبب في قتل الناجين من الهولوكوست في سفينة التانا، وأنه تسبب في إحضار ياسر عرفات ومعه عشرات الآلاف ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" ما تسبب بمقتل 2000 إسرائيلي.