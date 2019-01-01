أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور ما هو السبب؟

وكالات / سما /

هاجم الممثل السوري ​أيمن رضا​ زميله الممثل ​باسم ياخور​ على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت هو أن رضا تلفّظ بكلمة غير محببة بدون أن يُكمّلها أمام الآلاف من المتابعين، حيث كتب: “باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الآن ماعم أرضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي”.

وكان ياخور قد ردّ على سؤال الشيف أنطوان، “مين هو الصديق اللي بتقرف تاكل معو؟”، ليجيب ياخور أن هذا الصّديق هو أيمن رضا، وقال: “لأنه أيمن بياكل بكامل أصابعه وبقطعة خبز كبيرة ولكن رغم ذلك يفتح النفس على الأكل”، ما أثار غضب رضا وقام بالرد عليه.

الجدير ذكره أن أيمن رضا كان قد حلّ مؤخرا ضيفا في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه باسم ياخور، وسيطر التوتر حينها على جزء من الحلقة.