  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور ما هو السبب؟

السبت 07 سبتمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور ما هو السبب؟


وكالات / سما /

هاجم الممثل السوري ​أيمن رضا​ زميله الممثل ​باسم ياخور​ على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت هو أن رضا تلفّظ بكلمة غير محببة بدون أن يُكمّلها أمام الآلاف من المتابعين، حيث كتب: “باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الآن ماعم أرضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي”.

وكان ياخور قد ردّ على سؤال الشيف أنطوان، “مين هو الصديق اللي بتقرف تاكل معو؟”، ليجيب ياخور أن هذا الصّديق هو أيمن رضا، وقال: “لأنه أيمن بياكل بكامل أصابعه وبقطعة خبز كبيرة ولكن رغم ذلك يفتح النفس على الأكل”، ما أثار غضب رضا وقام بالرد عليه.

الجدير ذكره أن أيمن رضا كان قد حلّ مؤخرا ضيفا في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه باسم ياخور، وسيطر التوتر حينها على جزء من الحلقة.

#أيمن رضا #باسم ياخور

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

الأخبار الرئيسية

طائرة مسيرة انطلقت من غزة وحلّقت فوق مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف موقعا للمقاومة

طعن

صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

112018915555797

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم