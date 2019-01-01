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فيديو.. أميركية تسرق رضيعا بالفلبين وتحمله للسفر من المطار

السبت 07 سبتمبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أميركية تسرق رضيعا بالفلبين وتحمله للسفر من المطار


وكالات / سما /

قامت مواطنة أميركية، بسرقت رضيعا من الفلبين، عمره 6 أيام فقط، ورصدتها كاميرا للمراقبة الداخلية وهي تحاول السفر به من مطار "نينوي أكينو" الدولي بعاصمة البلاد، مانيلا، فاعتقلوها بعد أن لاحظوا عليها ما أثار استغرابهم، وهو أنها خبأته في حقيبة يد كانت تحملها.

وجدوا فيما بعد أن المسافرة لم يكن لديها أي وثيقة سفر تخص الرضيع المسروق، ولما سألوها عمن يكون، أجابت بأنها عمته، إلا أن المتحدث باسم مكتب الهجرة الفلبيني، وهو ميلفين مابولاك، قال في بيان أصدره إن الأميركية التي نراها في الفيديو، كانت تحاول السفر من المطار بمفردها، ولم تكن تحمل أي وثيقة تثبت قرابتها للرضيع المختلفة ملامحه عن ملامحها تماما، فهي أجنبية أميركية وهو محلي فلبيني، لذلك احتجزوها.

السارقة، اسمها جنيفر تالبوت وعمرها 43 سنة، وطلبت التحدث إلى السفارة الأميركية في مانيلا قبل استجوابها، على حد ما نقلته الوكالات عن الشرطة ووسائل إعلام محلية، نقلت عن السلطات بأنها كانت تحاول السفر به على متن طائرة تابعة لشركة Delta Airlines الأميركية، ومتجهة في الصباح الباكر إلى الولايات المتحدة، ففصلوا الرضيع عنها بعد اعتقالها، ووضعوه في مكان آمن بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية، تمهيداً للبحث عن ذويه ومحاكمتها.

#أميركية #المطار

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