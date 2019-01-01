6 أعراض لالتهاب الكبد‬

وكالات / سما /

قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض ‫المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في:

1- اللون الأصفر للجلد والعين.

2- اللون ‫الداكن للبول.

3- التعب الشديد.

4- الغثيان.

5- القيء.

6- آلام البطن.

تشغيل الفيديو

‫وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة، هي: التهابات "أي" (A) ‫و"إي" (E) التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات بي وسي ودي التي تنتقل ‫عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلا أو الاتصال الجنسي غير ‫الآمن.

‫وقد تترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد أو ‫سرطان الكبد، لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.

ويمكن الوقاية من ‫التهاب الكبد الوبائي أي وبي ودي بواسطة التطعيم، علما بأن التطعيم ضد ‫النوع بي يحمي أيضا من النوع دي، أما النوع سي فلا يوجد تطعيم ضده حاليا.