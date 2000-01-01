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سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي بعد تأجيل كبير

السبت 07 سبتمبر 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي بعد تأجيل كبير


وكالات / سما /

أعلنت شركة "سامسونغ" أنها ستطرح هاتفها القابل للطي المرتقب غداً الجمعة، بعد تأجيل تاريخ طرحه لعدة أشهر بسبب مشاكل محرجة في الشاشة.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الخميس إن جهازها "غالاكسي فولد" سيُطرح في الأسواق بعد أن أمضت الأشهر القليلة الماضية في تعديل الجهاز لتحسين "التصميم والهيكل".

وسيتم إطلاق الهاتف الذي تبلغ قيمته 2000 دولار تقريباً في السادس من سبتمبر/أيلول في كوريا الجنوبية، ثم يطرح في وقت لاحق من هذا الشهر في أسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة، مع إصدارات متوافقة مع شبكات الـ "5 جي" المتاحة في بريطانيا وألمانيا.

وأرجأت الشركة طرح "غالاكسي فولد" في أبريل/نيسان بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين قاموا بتجربة الجهاز. وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.

#سامسونغ #هاتف

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