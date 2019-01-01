3 لقاءات في دوري غزة المحلي اليوم

غزة / سما /

يسعى فريقا شباب خانيونس وغزة الرياضي لتحقيق هدفيهما المختلفين حينما يحل الأول ضيفاً ثقيلاً اليوم على الثاني في افتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الممتازة لموسم 2019-2020.

ويسعى غزة الرياضي بقيادة مدربه الجديد الكابتن أحمد عبد الهادي لتأكيد انطلاقته القوية بعد الفوز على شباب رفح بهدفين لهدف في افتتاح البطولة الأسبوع الماضي، إلى جانب والحرص على تحقيق نتيجة إيجابية وإمكانية تكرار الأمر للفوز الثاني على التوالي الذي من الممكن أن يضع الفريق بقوة في خانة المنافسة هذا الموسم مُبكراً.

ويُمني شباب خانيونس "النشامى" النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للفريق لتعويض تعادله في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز، وتضمن له الدخول في أجواء المنافسة مبكراً بعدما ظهر بأداء قوي في المباراة الأولى لكنه اصطدم بمنافس قوي افترقا سوياً بنقطة التعادل.

ويحمل الظهور الثاني لشباب خانيونس أمام الرياضي غاية في الأهمية في إطار المساعي الحقيقية لعودة الفريق لمنصات التتويج بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها في التركيبة الأساسية والجهاز الفني.

وفي دوري الدرجة الأولى يدخل فريقا أهلي بيت حانون وخدمات البريج منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بروح عالية وطموح كبير لتأكيد الانطلاقة القوية التي تحققت في الجولة الأولى من خلال فوزهما على الأقصى والعطاء توالياً.

وسيلتقي خدمات البريج مع التفاح على ملعب الدرة، بطموح تحقيق الفوز الثاني توالياً من أجل حجز مكانته في دائرة المنافسة على بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة مبكراً، خاصة أن الفريق يمتلك المقومات لذلك وهو ما ظهر عليه في الموسمين الماضيين.

وفي المقابل يسعى التفاح لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الجلاء، من أجل عدم الانجرار للخسارات المتوالية والتي قد تؤدي لانتكاسة في صفوف الفريق مستقبلاً.

وفي المباراة الثانية يتطلع أهلي بيت حانون بقيادة المدرب محمد صيدم لاستغلال حالة الروح العالية في صفوف الفريق من أجل تحقيق الفوز الثاني في طريق العودة للدرجة الممتازة التي هبط منها في العام الماضي.

بدوره سيسعى القادسية لتأكيد قدرته على تحقيق نتيجة إيجابية غير التي تحققت في المباراة الماضية والتي خسرها أمام خدمات النصيرات، خاصة أن الفريق يمتلك الجرأة الكبيرة على المنافسة على الصعود والعودة للممتازة لكن نتائجه بدأت بالتراجع من الموسم الماضي.