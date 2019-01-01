الفدائي يصل سنغافورة استعداداً لمواجهتها

رام الله / سما /

يصل المنتخب الوطني صباح اليوم إلى سنغافورة استعدادا لمواجهة المنتخب السنغافوري يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الفدائي غادر رام الله صباح أمس إلى مطار الملكة علياء للتوجه إلى سنغافورة، بعد الراحة التي حصل عليها عقب مباراة أوزبكستان أول أمس.

ومن المنتظر أن يخوض الفدائي تدريبات استشفائية قبل العودة للتدريبات صباح الأحد، على أن يخوض مرانه الرئيسي يوم الاثنين على استاد جالا بيسار الذي سيحتضن المباراة.

وافتتح الفدائي مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز تاريخي على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ليتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، فيما حصد منتخب اليمن تعادلاً إيجابياً من أمام سنغافورة بهدفين لكل منهما.

ويتسلح الوطني بالحالة المعنوية للاعبين بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي، على أمل العودة بالنقاط الثلاثة من أمام سنغافورة والحفاظ على صدارة المجموعة.