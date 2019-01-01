  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات رفح يستعيد لاعبين محترفين من الضفة

السبت 07 سبتمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يستعيد لاعبين محترفين من الضفة


غزة / سما /

أصبح في حكم المؤكد عودة ثلاثة من أهم لاعبي خدمات رفح للفريق بداية من مواجهة الصداقة في الجولة الثانية للدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد إنهاء ارتباطاتهم بالأندية التي وقعوا لها في الضفة الغربية.

وقال حذيفة لافي عضو مجلس إدارة النادي إنه تم التوصل للاتفاق مع نجم الفريق هلال غواش لمواصلة مشواره مع الفريق في الموسم القادم، بعدما أتم فسخ عقده مع مركز بلاطة نظراً لعدم صدور تصريح دخوله للضفة الغربية.

وأوضح لافي أن الثنائي بدر موسى وعمران أبو بلال سيكونان جاهزين للمشاركة مع الفريق بداية من لقاء الصداقة، مبينا أنهما سيعودان لقائمة الفريق تلقائياً غداً في ظل صعوبة دخولهما للضفة.

ويرتبط موسى بعقد مع شباب الخليل لمدة موسمين، فيما ارتبط أبو بلال بعقد مع مركز بلاطة للعب في صفوفه لموسم واحد على سبيل الإعارة من الفريق الرفحي.

وأشار لافي إلى أنه سيتم إصدار بطاقات جديدة للاعبين الثلاثة بعد عودتهم على قائمة الفريق بشكل تلقائي.

#خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

الأخبار الرئيسية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

112018915555797

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم

نتنياهو: التطبيع العربي يتزايد معنا ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها

5 صواريخ اطلقت من شمال قطاع غزة احدها تسبب في اضرار بمنزل في اشدروت دون اصابات