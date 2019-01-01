خدمات رفح يستعيد لاعبين محترفين من الضفة

غزة / سما /

أصبح في حكم المؤكد عودة ثلاثة من أهم لاعبي خدمات رفح للفريق بداية من مواجهة الصداقة في الجولة الثانية للدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد إنهاء ارتباطاتهم بالأندية التي وقعوا لها في الضفة الغربية.

وقال حذيفة لافي عضو مجلس إدارة النادي إنه تم التوصل للاتفاق مع نجم الفريق هلال غواش لمواصلة مشواره مع الفريق في الموسم القادم، بعدما أتم فسخ عقده مع مركز بلاطة نظراً لعدم صدور تصريح دخوله للضفة الغربية.

وأوضح لافي أن الثنائي بدر موسى وعمران أبو بلال سيكونان جاهزين للمشاركة مع الفريق بداية من لقاء الصداقة، مبينا أنهما سيعودان لقائمة الفريق تلقائياً غداً في ظل صعوبة دخولهما للضفة.

ويرتبط موسى بعقد مع شباب الخليل لمدة موسمين، فيما ارتبط أبو بلال بعقد مع مركز بلاطة للعب في صفوفه لموسم واحد على سبيل الإعارة من الفريق الرفحي.

وأشار لافي إلى أنه سيتم إصدار بطاقات جديدة للاعبين الثلاثة بعد عودتهم على قائمة الفريق بشكل تلقائي.