  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سعيد السباخي يصل الضفة المحتلة

السبت 07 سبتمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعيد السباخي يصل الضفة المحتلة


رام الله / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن سعيد السباخي لاعب شباب رفح, وصل قرية وادي النيص بالضفة المحتلة، استعدادا للانضمام لصفوف فريقها واللعب معه في الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت التقارير, أن السباخي حصل على تصريح دخوله الضفة المحتلة الجمعة, ما جعله يغادر عبر معبر بيت حانون البري "إيرز", تمهيدا للاستقرار في المحافظات الشمالية.

وسبق للنجم الرفحي اللعب في صفوف ترجي واد النيص, إذ توّج معه بلقب الدوري 2008، إلى جانب مشاركته مع الفريق بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2015.

يشار إلى أن السباخي يعدّ أحد أفضل اللاعبين في فلسطين على مدار السنوات الماضية, ويملك خبرة كبيرة في ملاعب غزة والضفة.

#سعيد السباخي

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

الأخبار الرئيسية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

112018915555797

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم

نتنياهو: التطبيع العربي يتزايد معنا ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها

5 صواريخ اطلقت من شمال قطاع غزة احدها تسبب في اضرار بمنزل في اشدروت دون اصابات