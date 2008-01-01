سعيد السباخي يصل الضفة المحتلة

رام الله / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن سعيد السباخي لاعب شباب رفح, وصل قرية وادي النيص بالضفة المحتلة، استعدادا للانضمام لصفوف فريقها واللعب معه في الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت التقارير, أن السباخي حصل على تصريح دخوله الضفة المحتلة الجمعة, ما جعله يغادر عبر معبر بيت حانون البري "إيرز", تمهيدا للاستقرار في المحافظات الشمالية.

وسبق للنجم الرفحي اللعب في صفوف ترجي واد النيص, إذ توّج معه بلقب الدوري 2008، إلى جانب مشاركته مع الفريق بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2015.

يشار إلى أن السباخي يعدّ أحد أفضل اللاعبين في فلسطين على مدار السنوات الماضية, ويملك خبرة كبيرة في ملاعب غزة والضفة.