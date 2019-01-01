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أوين: مشكلة محمد صلاح سوف تنتهي والأنانية مطلوبة !

السبت 07 سبتمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوين: مشكلة محمد صلاح سوف تنتهي والأنانية مطلوبة !


وكالات / سما /

أفصح مايكل أوين نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق عن وجهة نظره فيما يتعلق بالأزمة التي طفت على السطح بعد مباراة الريدز الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.

وكان ساديو ماني الجناح الدولي السنغالي لفريق الليفر قد عبر عن غضبه بشكل علني عقب استبداله خلال مباراة بيرنلي من أنانية محمد صلاح في بعض اللقطات وعدم تمريره الكرة لزملائه في مواقف أفضل.

يأتي هذا رغم تسجيل ماني لواحد من أهداف ليفربول الثلاثة في اللقاء الذي انتهى بانتصار 3-0 وتربع ليفربول على عرش الصدارة في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

صاحب الـ 39 عاماً قال أن الأنانية مطلوبة في خط هجوم أي فريق بحثاً عن تسجيل الأهداف، مؤكداً أن الأزمة سوف تنتهي في القريب العاجل.

أوين صرح إلى إي إس بي إن إف سي قائلاً “أعتقد أن هناك الكثير من التوازن في هجوم ليفربول، ولكن الأمور تصاعدت في ذلك اليوم. هذه المشاكل تحدث طوال الوقت، وهي وظيفة يورجن كلوب لتبسيط الأشياء”.

وأضاف “لا أعتقد أنها ستكون مشكلة ستستمر. في المرة التالية التي يحصل فيها محمد صلاح على الكرة، من المحتمل أن يكون أكثر وعياً أن عليه التمرير في بعض الأحيان، إذا كانت هناك فرصة أفضل”.

#محمد صلاح

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