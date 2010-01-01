رئيس الليجا: أتمنى عودة رونالدو ومورينيو

وكالات / سما /

عبر رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس عن رغبته في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الليجا.

واعترف خافيير تيباس: “أود أن يعود كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا. رغم أن أني كنت أتوقع أن يحدث انتقاله إلى يوفنتوس ضرراً أكبر بالليجا، لكن أفضل الدوري بتواجد رونالدو على أن يكون بدونه..”

وعزز تواجد رونالدو مع ريال مدريد وتنافسه مع ليونيل ميسي صورة الدوري الاسباني ، سواء تجارياً أو في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف تيباس لـ “كنال 11”: “أود منه العودة إلى إسبانيا.”

كما طالب البالغ من العمر 57 عاماً مدرب ريال مدريد السابق جوزيه مورينيو بالعودة، مضيفاً: “أود أن يعود جوزيه مورينيو ويدرب فريقًا في الدوري الإسباني. إنه مدرب رائع و إسم كبير يمكنه الترويج لدورينا”.

وقاد جوزيه مورينيو ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك مع لوس بلانكوس بين عامي 2010 و 2013.