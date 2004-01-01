صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

وكالات / سما /

نشر النجم الكاميروني صامويل إيتو رسالة على انستجرام ملمحاً بقوة إلى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب صاحب (38 عامًا) عبر رسالة في حسابه في إنستجرام: “النهاية. نحو تحديات جديدة … بفضل الجميع ، الكثير من الحب والأدرينالين.” وكتب الكلمات باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، مرفقًا إياها بصورة رمزية يبدو فيها أنه يغادر.

لعب إيتو في برشلونة بين عامي 2004 و 2009 ، وهي أنجح مرحلة له كلاعب كرة قدم ، حيث جاء من مايوركا.

وكانت بداية إيتو مع ريال مدريد. بعد مايوركا وبرشلونة ، لعب مع إنتر ميلان وأنجي ماخاتشكالا الروسي، وتشيلسي، وإيفرتون، وسامبدوريا، وأنطاليا سبور، وكونياور في تركيا…

فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عامي 2006 و 2009 ومع إنتر في عام 2010 ، من بين العديد من الألقاب الأخرى ، حيث حقق أكثر من 350 هدفًا في مسيرته بين الأندية وفريقه الوطني.