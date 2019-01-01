فيديو.. التعادل يخيم على لقاء البرازيل وكولومبيا ونيمار يتألق

وكالات / سما /

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل ومنتخب كولومبيا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية فجر اليوم السبت.

وشهدت المباراة تألق نيمار الذي كان نجم الميركاتو الصيفي بلا منازع، واضطر بالنهاية للبقاء مع باريس سان جيرمان لموسم آخر بعد أن كان هناك اهتماماً من برشلونة وريال مدريد للحصول على خدماته.

وافتتح منتخب السيليساو باب التسجيل عند 19 عن طريق كاسيميرو نجم ريال مدريد عبر كرة رأسية صنعها له نيمار من ركلة زاوية، ثم عادل منتخب كولومبيا النتيجة بعد 5 دقائق فقط عن طريق لويس فيرناندو مورييل.

وعاد مورييل مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني لكولومبيا بحلول الدقيقة 33، لكن نيمار رفض أن يخرج منتخب بلاده خاسراً في اللقاء، وأحرز هدف التعادل بعد انقضاء 13 دقيقة على عمر الشوط الثاني.

وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية على تألق المهاجم البرازيلي بأنه خرج من حالة الاكتئاب التي كان يعيشها، واتضح ذلك من خلال احتفاله بالهدف الثاني، حيث لم تفارق الابتسامة وجهه.