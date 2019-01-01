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بارتوميو: ميسي لديه بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة

السبت 07 سبتمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بارتوميو: ميسي لديه بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة


وكالات / سما /

قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إن عقد ليونيل ميسي يحتوي على بند يسمح له بالرحيل عن الفريق الكتالوني انطلاقاً من الموسم القادم، لكنه أعرب عن ثقته ببقاء البولجا في صفوف البلاوجرانا لسنوات أخرى.

وفي مقابلته مع وسائل الإعلام الكتالونية عبر قناة برشلونة، قال بارتوميو: “ميسي لديه عقد وقعه قبل عامين لمدة أربع سنوات، وقبل بداية الموسم القادم 2020/21، يمكنه أن يرحل، ويذهب إلى أي مكان يريده، ولكن لاعبين مثل ميسي، تشافي، إنييستا وبويول، ليس هناك قلق حولهم، لا أعتقد أنهم سيلعبون في نادٍ آخر، لكن يجب أن تكون لديهم حرية الاختيار”.

وتابع: “تشافي كان لديه نفس البند الموجود في عقد ميسي حالياً، ورحل إلى آسيا، إنييستا أيضاً ذهب لليابان، ومع ميسي لا يمكن أن يكون هناك بند مختلف عن تشافي وإنييستا، لكنني أكرر، آمل أن يستمر ميسي معنا إلى ما بعد عام 2021”.

وأضاف: “في كل موسم، نعزز الفريق بتعاقدات جديدة، فنحن نريد أن يكون لدينا فريق تنافسي، ولكن لا نفعل هذا الشيء من أجل أن يكون ميسي سعيداً، ولكن نفعل ذلك من أجل أعضاء النادي”.

واختتم بالقول: “ميسي، سواريز، بوسكيتس، روبيرتو.. المنافسة على مركز مع هؤلاء اللاعبين العظماء معقدة للغاية لأنهم الأفضل في العالم، يأتي اللاعب مع رغبة في القتال ثم يطلب الرحيل”.

#ليونيل ميسي #جوسيب ماريا بارتوميو #برشلونة

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