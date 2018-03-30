الضمير: إسرائيل تواصل إرتكاب جرائمها بقتل المشاركين في مسيرات كسر الحصار

غزة / سما /

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في بيان لها السبت، أن قوات الاحتلال لاتزال تواصل جرائمها باستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين أثناء مسيرات العودة السلمية في المناطق الحدودية لقطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة منذ 30/03/2018, عن مقتل (210) مواطناً , بينهم(46) طفل، (2) سيدتين (2) صحفيين (4) مسعفين (9) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات أكثر من (17760) بجراح مختلفة و اختناق بالغاز , بينهم(3669) طفل، (398) سيدة (213) صحفيين (218) مسعفين، في استخدام مفرط للقوة ، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية لمسيرات العودة وكسر الحصار .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير , واستمراراً في الاعتصام والمسيرات للجمعة الثالثة والسبعون على التوالي اطلق عليها جمعة (حماية الجبهة الداخلية ) , وتأكيداً على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار 194 , واستناداً إلى حقهم الشرعي في التجمع السلمي , انطلق عشرات الآلاف أي ما يقارب 6000 من المواطنين في حوالي الساعة 4:00 مساءً، من يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019 ، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع , وتمركز المواطنين على بعد 300 متر من السياج الفاصل.

هذا وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة ، وبشكل متعمد بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل.

هذا وقد أسفر إطلاق النار تجاه المدنيين عن مقتل طفلين هما الطفل / علي سامي علي الأشقر، ١٧ عاما من سكان مخيم جباليا، بعد إصابته في الرقبة , والطفل / خالد أبو بكر محمد سفيان الربعي، 14 عاما، سكان الشجاعية بعد إصابته بطلق ناري في الخاصرة اليمنى , كما أصيب (95) مواطن بينهم (41) أطفال , (1) سيدة , (1) صحفي, (1) مسعف .

وأكدت مؤسسة الضمير في بيانها، على سلمية التظاهرات وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية , وإن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة .

وقالت المؤسسة، أنها تنظر بخطورة بالغة لحالة التصعيد المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً تصعيد عمليات قتل المدنيين الأطفال واستهدافهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة غير متناسبة ضدهم ، وحالة الصمت الدولي على هذه الجرائم والتي تدفع قوات الاحتلال للمزيد من ارتكاب الجرائم وقتل المدنيين العزل , فإنها تجدد إدانتها واستنكارها لاستمرار هذه الجرائم وتكرر مطالبتها المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم , وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.