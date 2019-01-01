  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان المقاومة: الاحتلال يتحمب تبعات تغوله وسفكه دماء أبناء شعبنا

السبت 07 سبتمبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسئولية تبعات تغوله وسفكه دماء أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت اللجان في بيان صحفي ، إن دماء الشهداء الأبرار ستبقى نبراسا لنا ولكل أبناء شعبنا المرابط على طريق العودة والحرية والتحرير نهتدي به، مؤكدة أن الدماء لن تذهب هدرا وستبقى أمانة في أعناقنا حتى دحر هذا العدو المجرم.

وأوضحت أن نتنياهو يحاول تحقيق مكاسب انتخابية عبر إراقة الدم الفلسطيني، مشيرة إلى أن إرادة شعبنا لن تنكسر أبدا وسيبقى صامداً لا يلين حتى دحر الاحتلال عن فلسطين.

#لجان المقاومة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

تعقيبا على استشهاد طفلين.. فتح توجه رسالة لجميع الأطراف المشاركة بمسيرات العودة!

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

خليفة غرينبلات :" يهودي عمره 30 عاما عديم التجربة ودرس بتل ابيب "

الأخبار الرئيسية

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

112018915555797

خبير إسرائيلي: عملية دوليب نفذها تنظيم مسلح وليس جهدا ذاتيا و أمامنا وقت طويل لمعرفتهم

نتنياهو: التطبيع العربي يتزايد معنا ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها

5 صواريخ اطلقت من شمال قطاع غزة احدها تسبب في اضرار بمنزل في اشدروت دون اصابات