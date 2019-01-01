لجان المقاومة: الاحتلال يتحمب تبعات تغوله وسفكه دماء أبناء شعبنا

غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسئولية تبعات تغوله وسفكه دماء أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت اللجان في بيان صحفي ، إن دماء الشهداء الأبرار ستبقى نبراسا لنا ولكل أبناء شعبنا المرابط على طريق العودة والحرية والتحرير نهتدي به، مؤكدة أن الدماء لن تذهب هدرا وستبقى أمانة في أعناقنا حتى دحر هذا العدو المجرم.

وأوضحت أن نتنياهو يحاول تحقيق مكاسب انتخابية عبر إراقة الدم الفلسطيني، مشيرة إلى أن إرادة شعبنا لن تنكسر أبدا وسيبقى صامداً لا يلين حتى دحر الاحتلال عن فلسطين.