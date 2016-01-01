مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

القدس المحتلة / سما /

من "صبي القهوة" إلى مرشح لتسلم منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط خلفاً للمبعوث جيسون غرينبلات الذي يستعد لمغادرة منصبه. هكذا وصفت بعض التقارير الإعلامية آفي بيركوفيتش، الصديق الشخصي لمستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر، والذي يتردد اسمه إلى جانب الممثل الخاص لوزارة الخارجية لشؤون إيران بريان هوك، لتولي الدور الذي كان يقوم به غرينبلات على مدى عامين ونصف العام.

وأثار تعيين أفي بيركوفيتش ، والبالغ 30 عاماً، قيادة المفاوضات الصعبة المتوقعة في خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، العديد من التساؤلات بين الدبلوماسيين، بما في ذلك مدى قدرة خريج حديث في كلية الحقوق على حل نزاع تاريخي عنيد لم تتمكن الولايات المتحدة من حله على مدى عقود.

وأوضح محللون أمريكيون أن بيركوفيتش، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2016، الذي شغل منصب مساعد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، لا يحمل مؤهلات ملفتة للنظر للقيام بهذه المهمة، وأشاروا إلى أنه كان فقط أحد أعضاء ما يسمى بفريق السلام في البيت الأبيض، الذي يضم كوشنر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وقد عمل بيركوفيتش، قبل وظيفته كمساعد لكوشنر، مساعداً في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث أدار قسم تحليل البيانات وبرنامج” ترامب تاور لايف”، وهو برنامج حواري لمناقشة الحملة، كان يتم اذاعته بشكل مباشر وحي على فيسبوك.

وأخبرت هوب هيكس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صحيفة” بيزنس انسايدر” في مارس/اذار 2017 أن دور بيركوفيتش كان إدارياً في المقام الأول، وقد شمل مساعدة كوشنر في تقديم الخدمات اللوجستية اليومية، مثل الحصول على القهوة أو تنسيق الاجتماعات.

ووصف مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، اختيار بيركوفيتش بأنه علامة على أنه تم تخفيض هذا الموقع، وقال إنديك على موقع تويتر:” رجل لطيف ولكنه لا يتمتع بثقل او خبرة”.

وقد شهد بيركوفيتش لحظات مهمة ومثيرة للجدل في البيت الأبيض، إذ أرسله كوشنر للقاء السفير الروسي، سيرجي كيسلياك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، من أجل ترتيب لقاء مع سيرجي غوركوف، رئيس بنك مملوك للدولة كان يخضع لعقوبات فرضتها إدارة أوباما، ولم يتم الإبلاغ عن هذا الاجتماع.

وكشفت “بيزنس انسايدر” أن بيركوفيتش قد نشأ في منزل يهودي أرثوذكسي ، وأن لديه بعض الصلات الشخصية مع إسرائيل، حيث درس هناك لمدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد المدرسة الثانوية.

وكان هوارد فريدمان، ابن عم بيركوفيتش، أول رئيس ارثوذكسي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ، وهي جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.