سفير السعودية في الأردن يشعل سيجارة لشيخ قطري (شاهد)

وكالات

تداول ناشطون، مقطع فيديو يظهر حوارا مثيرا بين السفير السعودي في الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وشيخ قطري من العائلة الحاكمة.

الفيديو الذي قال ناشطون إنه التقط في قاعة انتظار خاصة، بمطار الملكة علياء في الأردن، يظهر الأمير خالد متحدثا إلى خليفة بن أحمد آل ثاني، قبل أن يقوم بإعطائه سيجارة، وإشعالها له.

وقال الأمير خالد بن فيصل، إن الأزمة بين البلدين سحابة عابرة، مضيفا "بتنحل بتنحل"، وأكد أن السعودية وقطر "إخوان، ومصيرهم يرجعون إلى بعض".

وتبادل الأمير السعودي والشيخ القطري الأحاديث الودية، بحضور الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، علما أن خليفة بن أحمد لا يتقلد أي منصب سياسي في قطر.

وتداول مغردون قطريون رسالة عبر "واتساب" منسوبة إلى خليفة بن أحمد، يروي فيها تفاصيل اللقاء، قائلا إن موظفي المطار أبلغوه بأنه يجلس في قاعة خاصة بالأمير السعودي، إلا أنه رفض مغادرتها، ليبلغه مرافقوه أن الأمير يرغب بلقائه.

اللافت أن السفير السعودي، سبق له الهجوم بشكل عنيف على قطر، قائلا إن السعودية لا ترغب إطلاقا بإعادة العلاقات مع الدوحة، وأنها صبرت عليها 21 عاما، رغم أنها تصغر حارة في العاصمة الرياض، بحسب وصفه.

يشار إلى أن السفير القطري الجديد في عمان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، قدم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأردنية.

وكان أمير قطر أصدر قرارا بتعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الأردن، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على إثر حصار دول خليجية للدوحة.