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زوجة الفنان "القيصر" الأولى تظهر في حفل زفاف نجله (شاهد)

السبت 07 سبتمبر 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة الفنان "القيصر" الأولى تظهر في حفل زفاف نجله (شاهد)


وكالات

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُسبت إلى زوجة الفنان كاظم الساهر الأولى "أم وسام"، خلال حفل زفاف نجله عمر.


ونادرا ما تظهر "أم وسام" على وسائل الإعلام، حيث رصدت صورة لها قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبناء الساهر، في حين دار الحديث عن توجه "القيصر" لمنع التصوير في حفل زفاف نجله تحاشياً لالتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى.


واحتفل المطرب العراقي كاظم الساهر قبل نحو أسبوع بزفاف ابنه الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بأحد فنادق مدينة الرباط، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب ولبنان والعراق.

جرى الزفاف وفقا للتقاليد المغربية والعراقية، وقام كاظم بإحياء الحفل بنفسه وشاركه العريس الغناء أكثر من مرة، وقدمت النجمة المغربية أسماء لمنور أغنية واحدة باللهجة المغربية مجاملة للساهر.

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