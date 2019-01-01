ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة أمس

غزة / سما /

علّق نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهما أمس الجمعة في فعاليات مسيرات العودة شرق قطاع غزة .

وقال ملادينوف: "مقتل شابين فلسطينيين اليوم في احتجاجات غزة. مروع!، يجب على إسرائيل معايرة استخدام القوة، واستخدام القوة المميتة فقط كملجأ أخير، وفقط رداً على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".

وأضاف المبعوث الأممي: "يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية، يجب أن تنتهي دائرة العنف".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس عن استشهاد اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.