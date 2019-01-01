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الاحتلال الاسرائيلي : 5 صواريخ اطلقت من شمال قطاع غزة احدها تسبب في اضرار بسيطة في اشدروت دون اصابات

الجمعة 06 سبتمبر 2019 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : 5 صواريخ اطلقت من شمال قطاع غزة احدها تسبب في اضرار بسيطة في اشدروت دون اصابات


غزة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية ان خمسة صواريخ أطلقت من شمال قطاع غزة سقط احداها في مستوطنة اشدروت متسببا في اضرار بسيطة ودون وقوع اصابات.

وكانت صفارات الانذار قد دوت في مناطق غلاف غزة مساء الجمعة فيما هرع المستوطنون الى الملاجئ.

وكانت  وزارة الصحة في غزة، اعلنت مساء اليوم الجمعة، عن ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال الاسرائيليشرق قطاع غزة، فيما اصيب 76 مواطنين بجراح مختلفة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

وقالت الوزراة في بيان مقتضب إن المواطن الذي استشهد شمال قطاع غزة هو الشهيد الطفل علي سامي علي الأشقر 17 عام، كما افادت بارتقاء شهيد ثان شرق مدينة غزة وهو الشهيد الطفل خالد ابو بكر محمد الربعي 14 عام.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، استشهد مواطنان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة، فيما تعاملت الطواقم الطبية مع 76 اصابة منها 46 بالرصاص الحي واصابة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

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