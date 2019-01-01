تحرك عاجل في مصر ضد فنان مصري اتهم جنرالات مقربين من السيسي بالنصب عليه

القاهرة /وكالات/

أثار فنان مصري يدعى محمد علي، جدلا واسعا على مدار اليومين الماضيين في مصر، بعدما نشر فيديو يتحدث فيه عن عملية نصب تعرض لها من جنرالات مقربين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتحدث الفنان المصري الذي يعمل في العقارات والمقاولات، عن أموال كبيرة وبناء فنادق بالمليارات في مصر، كما تحدث عن عملية نصب تعرض لها إثر مشاركته في العمل مع هؤلاء الجنرالات، قبل أن يقوم بحذف الفيديو الذي حصد مليون مشاهدة تقريبا.

ونتيجة هذا الفيديو، تقدم محمد حامد سالم المحامي في مصر، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي وذلك بعد تسجيل الفيديو، واتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

وأشار المحامي إلى أن الممثل محمد علي قام من خلال الفيديو ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وقال المحامي إن الفنان اعترف أنه كان يعمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما وعليه لو افترضنا جدلا والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا ارتضى مشاركتهم في الفساد طوال 15 سنة، ولماذا لم يرفض هذا الفساد ولماذا استمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسدا بطبعه أو كاذبا طمعا في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية، بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لاستهدافها.

ونوه بأن محمد علي عمل مع الجيش 16 سنة، وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه، مشيرا إلى أن هذا الفيديو يؤكد للمصريين أن هدفه هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية.

المصدر: القاهرة 24 + RT