  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف" تكشف.. من هو خليفة مهندس "صفقة القرن"؟

الجمعة 06 سبتمبر 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف" تكشف.. من هو خليفة مهندس "صفقة القرن"؟


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن الشخصية التي ستتولى منصب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، خلفا لجيسون غرينبلات.

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم أن "آفي بركوفيتش"، سيخلف "غرينبلات"، بعد تقديم الأخير استقالته أمس الخميس، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيقدم تلك الاستقالة فور الإعلان عن الشق السياسي للخطة الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة أن بركوفيتش (30 عاما)، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأنهى تعليمه في العام 2016، والذي يعمل مستشارا خاصا للبيت الأبيض، وهو المساعد الأيمن لغاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وبحسب معاريف، فإن بركوفيتش كان يعمل ضمن فريق "صفقة القرن" إلى جانب كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وغرينبلات الذي قدم استقالته، وسبق له العمل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، في العام 2016.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بركوفيتش، نشأ في بيت يهودي أرثوذكسي، وتعلم في إسرائيل لمدة عامين، في سيمينار أرثوذكسي بعد مرحلة الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد فريدمان، الرئيس الأرثوذكسي الأول لمنظمة "إيباك".

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا‎

هل تعمد الجيش الإسرائيلي عدم استهداف مطلقي الكورينت ؟

نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال!

الجيش الإسرائيلي : نجحنا في خداع نصر الله

أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات

الأردن: عاش 14 عاما كأنثى قبل أن يكتشف أنه ذكر

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : "حزب الله" سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد تهديد نصر الله

تحليل.. استقالة غرينبلات مُؤشرٌ على اكتمال مرحلة وبدء أخرى على طريق تصفية القضية الفلسطينية

اصابات

"الجهاد الإسلامي" تعلق على أحداث الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وتؤكد دماء الشهداء لن تضيع هدراً

بالصور.. شهيدان وعشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

البطش: أفشلنا مخطط الفوضى الإسرائيلي بفضل المقاومة وأجهزة الأمن بغزة