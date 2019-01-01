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معتقل من قلنسوة يقتل آخر إثر شجار بينهما

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
معتقل من قلنسوة يقتل آخر إثر شجار بينهما


القدس المحتلة / سما /

 زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أسيرًا أقدم على قتل أسير آخر، خلال شجار وقع بينهما أثناء فحص طبي للسلامة العقلية في مركز "هاليف هشارون الطبي".

وبحسب مصلحة السجون، فإن الأسير الذي قتل حمد "حامد" سلامة الدالي (24 عامًا) من سكان قلنسوة داخل الخط الأخضر.

ونهاية الشهر الماضي قدم الادّعاء الإسرائيلي، لائحة اتهام في محكمة الصلح ببتاح تكفا ضد الشاب بتهمة التخطيط لعملية طعن.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المعتقل يواجه تهمًا بالتهديد وحيازة سكين. وتوضح لائحة الاتهام أنه اتصل بالشرطة على الرقم المجاني 100 وأبلغهم بأنه سيقوم بعملية طعن.

ووفقًا للائحة، فإن الدالي اتصل مرة أخرى وقال إنه سينفذ هجومًا كبيرًا في ديمونا وسيقلب إسرائيل رأسًا على عقب.

وعقب المكالمات وتحديد مكانه، عثر عليه واعتقل وبحوزته سكين وخلال استجوابه اعترف بنيته تنفيذ هجوم.

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